Aleksei Jevgrafov: Katri Raigi umbusaldamine oli vaid aja küsimus

Pole vaja seletada, et see tekitab pingeid ega aita hoida inimesi motiveerituna. Selline tööstiil meenutab pigem hüsteeriat ning jääb mulje, et linnapea ise ei saa aru, mida ta tegelikult tahab. Sellest tulenevalt on raske seletada, miks ametnike ülesanded vahetuvad iga päev ja vahel ka mitu korda päevas.