Urmas Reinsalu avalik kiri valitsusele: majanduslanguse ajal makse ei tõsteta! Maksutõusude ideed tuleb külmutada

Tähtis on omada adekvaatset pilt praegusest olukorrast. Majanduse vallas ei ole asjad Eestis hästi: majandusvõimekus kiduneb, tööstus maadleb raskustega, nagu kõrged energiahinnad ja üha kasvav bürokraatia, ettevõtete tellimused vähenevad. Startup riskiinvesteeringud on oluliselt kukkumas, uued digitaliseerimise initsiatiivid on muidu kiirele Eestile muutunud pikatoimeliseks, infrastruktuuri investeeringud on puudulikud ja ehitussektor on kokku tõmbumas. Inflatsioon on hinnad viinud kõrgustesse, millega inimestel on üha raskem toime tulla ning inimeste ostujõud on langenud.