PÄEVA TEEMA | Evelyn Sepp: kui keegi ei jõua saastava auto eest 10% juurde maksta, äkki siis elabki üle oma võimete

Hõõrdejõud ja mass, võimsus on teise suure saasteallika taga - selleks on asfalti ja rehvitolm, mis sõitmisega tekib. Mida raskem masin, mida võimsam mootor, mida suurem liikumiskiirus, mida rohkem sõidab, seda suurem on tervise ja keskkonnakahju. Rehvipurust tekkiv nanoplast on muide Läänemere suurim reostusallikas ...

Neljas see, et autoteed võtavad ära ruumi meie ühisest avalikust ruumist, mis tähendab, et teistele liiklejatele jäävad ebakvaliteetsed, tervist kahjustavad valikud. Mõelgem kasvõi uue Pronksi tänava peale Tallinnas. Puid pole. Tolm on. Kiirus ja müra on. Närvilisus ja vibratsioon on. Miks me peaksime sellise keskkonna talumist normaalsuseks pidama?!