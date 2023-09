SÕJARAPORT | Rainer Saks: Rumeenia õhukaitse võib laieneda ka Ukrainale

Lisaks üritab Venemaa jätta oma avaldustega muljet, et kehtivad sanktsiooni režiimi Põhja-Korea suhtes ei rikuta. Kõik see ei tähenda, et kahe riigi vahel kokkuleppeid ei sõlmitud. Võib oletada, et neid ei kirjutatagi alla riigi juhtide poolt, vaid korraldatakse kuidagi teistmoodi madalamal tasemele.