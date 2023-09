Läänemets erimeelsustest valitsuses: augu lappimiseks peavad ka ettevõtted panustama

Aastakümneid on parempoolsed erakonnad lubanud eestlastele alandada makse ja tõsta kulutusi. Kahjuks lõputult see nii võimalik ei ole. Selline loogika töötab seni, kuni majandus kasvab ning kuni esimeste suuremate kriisideni, kus raskete aegade üle elamiseks on vaja teha suuremaid kulutusi. Koroonaajal laenuvõtmisele võib ju Jüri Rattale näpuga näidata, aga eelduse, et selle tegevuse mõju nii valusalt meile nüüd avaldub, on loonud paremerakonnad.



2023. aasta riigieelarvet tehes, kui otsustasime tõsta õpetajate, päästjate ja politseinike palka ning panustada rohkem riigikaitsesse, pakkusime sotsiaaldemokraatidena välja, et teeme ka 1% riigikaitsemaksu, mida tasuvad nii inimesed kui ettevõtjad. Sest laenu peale püsikulude rajamine ei ole vastutustundlik. See ettepanek toona kahjuks kahe paremerakonna poolt toetust ei leidnud ning tehtud otsused hoopis suurendasid riigieelarve puudujääki, mida nüüd valusate otsustega peame lahendama.