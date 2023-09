Toomas Alatalu: Prantsusmaa – solvunud laps suures poliitikas

Teade, et ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron ei lähe ÜRO Peaassambleele (nii nagu ka Hiina liider Xi Jinping, India peaminister Narendra Modi ja Venemaa president Vladimir Putin) ajendab eeskätt nentima, et ega sellest maailma poliitika seisma ei jää. Teiseks meelde tuletama seda, et Prantsusmaa tänase presidendi senise käitumise tulemusena on maailmas mõnigi asi läinud mitte kõige targemal moel. Ehk siis – äkki parem ongi, kui ta mõnda asja pealt vaatab!?