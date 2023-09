KOLUMN | Margit Adorf: sinu töölesaamise võib otsustada sünnikuupäev või kellegi pandud taro kaart

Kolmapäeval ilmus veider teade selle kohta, kuidas Mehhikos miski tulnukaentusiastist endine spordiajakirjanik tutvustas väidetavaid tulnukmuumiaid. Sündmuse muutis eriliseks see, et ta mitte niisama ei teatanud sellest mõnes paranormaalsetele nähtustele keskenduvas kanalis, vaid rääkis „avastusest“ ametlikult, riigi valitsuse ees.

Eesti keelde tõlgitud uudises ei ole aga kirjas seda, et Mehhikos esines ka endine USA merebväe piloot Ryan Graves, kes rääkis sellest, et kohtumised tulnukatega on palju sagedasemad, kui neid ametlikult avalikkusele teada antakse. Ta siiski ei läinud oma kogemust jagama selleks, et kuidagi kinnitada, et tulnukmuumiad oleksid päris.