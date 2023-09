Professor Allan Niidu: sinu auto rehv on väärtuslik tooraine. Aga Eesti ei kasuta seda

Ajastu vaimust lähtudes tuleks rehvidest vabaneda ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt viisil, mis vähendaks inimkonna mõju planeedile. Tehnoloogia selleks on ammu olemas, probleem on suuresti aegunud mõtteviisis, mille järgi on vanarehvid midagi, millest peab just vabanema, mitte neid ära kasutama. Tähelepanuta jääb asjaolu, et rehvid on tegelikult ümber töödeldavad.