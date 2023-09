Lääne meedia hoiab endiselt Kaja Kallase skandaalil silma peal, Vene meedia huvitub Kõlvartist

Kolmapäeval Guardianis ilmunud intervjuus ütles Kallas, et opositsioon on talle nõiajahi korraldanud. „See on ettekääne, et parlamendis aega raisata ja meie progressiivse tegevuskava elluviimist takistada,“ ütles ta. Guardian lisab, et ehkki Kallase sõnul ei olnud ta teadlik oma abikaasa Arvo Halliku Venemaa-ärist, avaldab opositsioon endiselt survet ja endine koalitsioonipartner Keskerakond nõuab uurimiskomisjoni moodustamist. Guardian mainib ka seda, et ERR-ile antud intervjuus tõi Kallas näiteks Briti peaministri Rishi Sunaki abikaasa Akshata Murty kohta esitatud samasugused etteheited. Sunak vastas, et tema abikaasa äritegevus ei ole avalik teema. Murty sai eelmisel aastal endiselt dividende IT-firmast Infosys, mis tegutseb Venemaal siiani.