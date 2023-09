JUHTKIRI | Majandus vajab hoogu, mitte mustkunstitrikke

Muidugi ei ole see maht tulnud nagu välk selgest taevast samasuguse üllatusena, nagu saabus väidetavalt peaminister Kaja Kallasele tema abikaasa osalus Venemaa-vedusid tegevas firmas. Küll aga on tähelepanu nihkumine tagasiastumist väärivalt skandaalilt pitsitavale rahakotile valitsusjuhile tänuväärt vaheldus. Kui küsida harilikult inimeselt, kumb talle rohkem korda läheb, kas Venemaad aitav ja Eestit kahjustav moraaliküsimus või võimalik maksutõus, võib julgelt panustada sellele, et oma särk on ihule ikka lähemal.