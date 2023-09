Jaak Nigul: Kaja Kallast rünnatakse selle pärast, et ta on naine

See intervjuu sai alguse teie kirjast, milles märkisite, et ajakirjanikud suhtuvad Kaja Kallasesse liiga verejanuliselt. Palun rääkige, mida silmas peate.

Sellest saan ma aru, et opositsioon peaministrit tümitab, sest see on opositsiooni roll. Kuid meedia on asjale lähenenud liiga pinnapealselt ja Kallast kolkinud asjatult. Ma pole Reformierakonna valija, aga minu meelest ei peaks Kallast ega tema abikaasat üldse haugutama.