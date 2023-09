Terviseandmete leke võib anda sadadele Eesti inimestele õiguse nõuda tarkvara loojalt valuraha

Möödunud neljapäeval avastas üks Raatuse perearstikeskuse patsient, et tema epikriisi ehk haiguslukku oli sattunud info, mis üldse temaga kokku ei käi. Leiust tohtrit teavitanud, võttis perearst ühendust terviseandmetesüsteemi Perearst 3 tarkvara loojaga Medisoft, kes tunnistas, et nende tarkvaras on viga.