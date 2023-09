Läti uus peaminister lubab ära teha nii piiritara kui ka lätikeelsele kooliharidusele ülemineku

ZZS-i valitsusse kuulumine on tekitanud opositsioonis huvitavaid lahkhelisid. Populistliku partei Läti Ennekõike (LPV) juht oligarh Ainārs Šlesers süüdistas ZZS-i põhimõtete reetmises. Muu hulgas leiab Šlesers, et ZZS-i nõustumine Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisega on vastuvõetamatu.