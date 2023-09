Riho Terras: Kõlvarti juhtimisel tekib Eestis erakond, mis on kasulik Kremlile

Vanale koerale uusi trikke ei õpeta

Need, kes arvavad et midagi on muutunud eksivad aga rängalt. Veel 2023. aastal teatas Keskerakonna tänane esimees, et on eestikeelsele haridusele ülemineku vastu. Eestikeelse õppe vastu on ta tegutsenud järjepidevalt üle kümne aasta. 2011. aasta ERRi artiklis, mis kajastab piketti eestikeelse koolihariduse vastu, on kirjas: „Kohal oli mitu Öise vahtkonna liiget ja ka abilinnapea Mihhail Kõlvart ning riigikogu liige Yana Toom.“ Need on tänase Keskerakonna esimehe ja aseesimehe seisukohad, mis on püsinud ajas muutumatuna.