Kalev Stoicescu: vaadakem, kuidas Venemaa püüab praegu pingutada, et olla võimeline sõda jätkama

Ukraina liikmelisus NATO-s on Putini ja putinlaste õudusunenägu, mille vastu nad võitlevad, muidugi tunnistamata, et see on ukrainlaste vaba voli ja valik. Venemaa agressiooni tulemus peab olema see, et Euroopa saab Ukraina võrra tugevamaks ja rikkamaks ning Venemaa jääb ilma kõigest ja lakub oma haavu pikka aega.