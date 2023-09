ÜRO kogunemisel oodatakse Zelenskõid ja Lavrovi ühe laua taha. Suurriikide liidrid jäävad koju

Kohtumise fookuses on seekord vaesemate riikide järeleaitamine ja kliimamuutusega võitlemine, ent suur osa maailma tähelepanust on endiselt Vene-Ukraina sõjal. Esimest korda pärast sõja algust on isiklikult kohal Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, kes esineb peaassamblee ees kõnega ja osaleb kolmapäeval julgeolekunõukogu sõjateemalisel kohtumisel. Teoreetiliselt tähendab see samasse ruumi sattumist Venemaad esindava välisministri Sergei Lavroviga.