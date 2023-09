Kas pangad nõustuvad erimaksuga? Peaminister hakkab neid „masseerima“

Kallas rääkis seejärel ajakirjanikele ka sellest, et täna päeval peetud arutelul olla esitatud uusi nõudmisi. Kuigi ta ei öelnud, kes seda tegid, on selge, et ta viitas just partneritele ehk sotsiaaldemokraatidele ja Eesti 200-le. „Eks siin on paraku, jah, nii, et kõik tahavad hirmsasti kulutada. Kokku hoida on tunduvalt keerulisem,“ märkis Kallas.