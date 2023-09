PÄEVA TEEMA | Andres Metsoja: valitsuse soov on majandusolukorra parendamise asemel jagada ja valitseda

Edasi minnakse selguse kallale. Kuidas teisiti tõlgendada peaminister Kaja Kallase esmaspäevast sõnumit rahvusringhäälingule, et riigieelarve strateegiasse kirjutatakse sisse üldine maksukoormuse tõus, mis sisustatakse alles tulevikus. Sisuliselt lubatakse, et sünnivad uued maksud või tõstetakse olemasolevaid, kuid milliseid, see jäägu üllatuseks.