Natalie Mets: Tartu, ära korda alkoholipiiranguid karmistades Tallinna vigu

Tartuga samal ettekäändel lühendas Tallinna linnavolikogu kaks aastat tagasi alkoholimüügi kellaaegu nii, et alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks on keelatud tööpäevale eelneval ööl kella kahest kuueni ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella kolmest seitsmeni. Mõningate küsitavate eranditega.

Määrus ei tee alkoholimüüjatel vahet

Väga kiire analüüs ütleb seega, et kehtestatud piirangud ei täida taotletud eesmärki. Kusjuures ka Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, kelle koduerakond (Keskerakond) selle piirangu ellu kutsus, tunnistas augustis techno-klubis HALL toimunud seminaril, et selle määruse puhul on nii mõnigi viga, mida mõisteti tagantjärgi.