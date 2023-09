Armeenia üritab seekordsest Mägi-Karabahhi sõjast kõrvale jääda. Pašinjan pelgab riigipööret

Kartused, et Aserbaidžaani hiljutised õppused on kattevari suurema operatsiooni ettevalmistamiseks, osutusid tõeks. Teisipäeva pärastlõunal teatasid riigi relvajõud, et vastuseks armeenlaste tegevusele alustatakse „terrorivastast“ operatsiooni, mille lõppeesmärk on põhiseadusliku korra taastamine ehk kogu Mägi-Karabahhi hõivamine. Nagu 2020. aasta sõja puhulgi põhjendas Bakuu oma tegevust vastaspoole provokatsioonile vastamisega, kuid taas viitab olukord pigem mastaapsele ja pikka aega ettevalmistatud rünnakule.