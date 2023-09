PÄEVA TEEMA | Tõnis Kons: kinnitage rihmad, allamäge sõit jätkub täistuuridel!

Kriise on Eestis olnud ka varem ning sellistel aegadel ongi valitsuse laual ainult keerulised valikud. Koalitsioonis on alati mitu erakonda ning igaühel neist on omad vaated ja huvid. Peaministri ülesanne on valitsus meeskonnana tööle panna, et otsused saaks tehtud. 1990-te pöördelisel ajal sai Mart Laar sellega hakkama. Andrus Ansipi peaministriks oleku ajal pandi kokku „korokodillide komisjon“ ning saadi samuti hakkama. Kärbiti kulutamist ja toetusi.