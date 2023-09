KÖÖGI KOMANDO | Restoran, kus mõistliku hinnaga saab laua looka tellida

Restoran on hubane. Kui teil veab, seadke ennast sisse mõnusalt väikekodanlikul verandal. Narva minevikku meenutavad söögikoha seintele kleebitud reprod vanadest ajalehtedest. Vestlussõnastiku võite koju jätta, sest teenindajate eesti keele oskus on igati vinks-vonks.

Hinnatase on ilmselt üks esimesi, mis menüüs pilku püüab. Raamen seitse eurot, küpsetatud lest kaheksa, sinimerekarbid kümme eurot. „Sõbrad, kas te pole tõesti kuulnud, et Eestis möllab inflatsioon ja hinnad kerkivad kui pärmil!“ tahaksin püsti karates hüüda. Karjatus jääb siiski ära, no ei maksa kaaseinestajaid häirida. Tulles pealinnast, kus söögikohtade hinnad juba ammuilma lage kratsivad, võib pigem hõisata: „Me oleme Tallinnast, me maksame!“ Kusjuures – meeleldi!

Su menüü kõlab tuttavalt

Kui söögikaarti süvenen, kerib vaikselt mõte: su nägu, see tähendab su menüü kõlab kuidagi tuttavalt. Kirgastushetk peaks tabama neid, kes on veetnud sumedaid suveõhtuid Pärnus sealse popi söögikoha Vehverments hoovis. Toredad kohad mõlemad ja menüüdes nii mõnigi ühisosa. Kohtade ühenduslüli on peakokk, Narvast pärit Vladimir Upeniek, kes on pälvinud aasta koka tiitli ja esindanud Eestit Bocuse d’Ori võistlusel.

Laias laastus pool Valge Kõrvitsa söögikaardist on salatid, määrded, möksid ja näksid, mis mõeldud jagamiseks. Valik on rahvusvaheline ja samal ajal kodumaine. J.M.K.E. laulusõnu tsiteerides võib öelda, et tiradito ja skagen, näe, ulatavad vürtsikilule siin käe. Ja nii ongi. Neist väiksetest taldrikutest ja potsikutest saab ka paar inimest igati mõistliku summa eest laua täis laduda ning lobisemise kõrval aeg-ajalt midagi suhu pista. Kui jutud räägitud, on kõht ka täis.

Salativalik on mitmekesine, on eksootilisemaid ja kohalikke mekke. Tõhusamate seast paistab silma praetud suvikõrvits värske tomatiga (7), hästi maitsestatud ja kvaliteetsest toorainest valmistatud – mida ühelt salatilt veel tahta?

Tiradito, maitseküti ahvatlus