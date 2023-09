11-aastane laps õpetab endast nooremaid lae all pea alaspidi rippuma. Seaduseaugu tõttu võib huvikoolis trenne anda igaüks

Tantsustuudios alustab uus noor treener, kes hakkab andma kiigujoogatrenne, teatab stuudio ühismeedias. Kiigujoogas võetakse laest rippuvatel kangastel erisuguseid poose – küll üht- ja teistpidi painutades ning pea alaspidi rippudeski. Maa ja taeva vahel trikitamine on treeneri kirg ja armastus, samuti meeldib talle kõiki õpitud trikke edasi õpetada oma sõpradele. Seega täituski tema suur soov saada kiiguõpetajaks, tema trenni on oodatud kõik uued ja vanad sõbrad vanuses 7–11 aastat, kirjutab tantsustuudio. Treener ise on aga kõigest 11-aastane.