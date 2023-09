Juba väiksena arvasin, et muusika on maagiline. Nagu võlumaailm, kuhu sattudes oled jõudnud hoopis teise kohta ja unustad korraks, mis on tegelikult reaalsus. See on samal ajal midagi nii universaalset (toob inimesi kokku ja ühendab neid), ent teisalt võib olla ka väga isiklik (nutad voodis patja ja loodad, et järgmine päev tuleb parem).