PÄEVA TEEMA | Kai Realo: riigis, kus elatakse ainult maksude tõstmise abil, ei ole lootustki elanike elujärje paranemisele

Valitsuse kommunikatsioonis on kevadest saadik olnud üks levinumaid sõnu maksud - millises sektoris saab neid tõsta ja kellelt tuleks kasum üldse ära võtta. See on nagu imeravim, mis aitab kõige puhul. Ka kõige lihtsamal Eesti elanikul tekib ühel hetkel küsimus, kust tuleb see raha, millest makse maksta ning kuidas saab maksutõus raha juurde tekitada, kui samal ajal tulud ei suurene, vaid pigem langevad?