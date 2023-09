JUHTKIRI | Nüüd siis kutsute maksudebatile? Tegemata töö

Aga mõelgem valitsuse tegemata töö kritiseerimise kõrval ikkagi ka sellele, kust lisaraha leida. Ja paneme valitsusele südamele, et nad ei mängiks kaasamist, nagu seni on tehtud, vaid võtaksid asjalikke ettepanekuid päriselt kuulda. Näiteks ettevõtjate vastukaja Kallase valitsuse tegemistele näitab, et nad eriti ei usu sellesse, on lootuse kaotanud.