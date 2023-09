SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa üritab maskeerida oma taandumist Armeeniast

Selle teatega tühistas Venemaa ametnik kogu nende 30 aasta poliitika Taga-Kaukaasias. Kõik toimuv on selge kinnitus, et Venemaa ei toeta praegust Armeenia valitsust.

Eile õhtul toimus Venemaa presidendi ja Armeenia peaministri telefonikõne. On oluline, et Venemaa presidendi administratsioon pidas vajalikuks tugevalt rõhutada, et vestlus toimus Armeenia poole initsiatiivil ning Venemaa president avaldas rahulolu, et sõjategevuse peatamise kokkulepe sai tehtud Vene rahuvalvevägede vahendusel.