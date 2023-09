PÄEVA TEEMA | Päästeameti peadirektor: erinevalt teistest elualadest ei tohi me isegi streikida

Lisaks teatas valitsus, et järgmisel aastal päästjate palk ei tõuse. Meile on see kurb uudis, sest kuigi selle aasta alguses saime rekordilise palgatõusuga justkui kännu tagant välja ja liikusime päästja minimaalselt 1620 euro suuruse palgaga lähemale Eesti keskmisele töötasule, on nüüd taas oht maha jääda.