JUHTKIRI | Kelle riigieelarve on kõige rumalam?

Selleks et Eesti ei satuks sarnasesse sundseisu, ei tohiks defitsiidile anda kunagi päris vaba voli kasvada ja heal ajal tuleks seda vähendada. Ega see ju hea ei ole, kui pidevalt tuleb 3–4% SKP-le vastav summa riigilaenu intressideks maksta, nagu Itaalias või Kreekas, ning karta, et lõpuks enam turult laenu ei saagi. Õnneks on meil selle tasemeni veel tükk maad.