SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina tühistab Venemaad. „Moskvast“ on saanud „moskva“

Ukraina tulistas alla 38 tiibraketti ning olukorra tegi keerukamaks see, et tiibraketid tegid enne sihtkohta jõudmist erinevaid manöövreid õhus, muutes tihti suunda. Eks ole ka Ukraina suure territooriumiga riik ning kogu riiki efektiivse õhukaitsega on keeruline katta.

Tiibraketid on kallid ning neid on keeruline suurtes kogustes kiirelt juurde toota, seega võiks nii massiivsel rünnakul mingi suurem eesmärk olla. Mida siis Venemaa saavutas? Kõige suuremad kahjud infrastruktuurile on Rivne oblastis, kahjustusi said veel neli oblastit, aga rünnaku mõju nullib sisuliselt asjaolu, et Ukrainas kestavad soojad ilmad (eelmisel aastal alustas Venemaa rünnakutega infrastruktuuriobjektide vastu kuu aega hiljem) ning et peamiselt said pihta elektriliinid, on nende parandamine suhteliselt lihtsam.