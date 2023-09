Margo on minu vana sõber. Oleme koos töötanud aastaid. Sama kehtib Eesti sõjaväeluure meeskonna kohta. Meie koostöö on tõesti hea. [See algas] juba 2008. aasta Gruusia sõja ajal. Pärast seda tegime mõned otsused, mis puudutavad koostööd meie sõpradega, kellega meil on ühised huvid, et koos ette valmistada teatud luuretooteid. Peamiselt puudutab see Venemaa föderatsioonist lähtuvat ohtu. Praegu jätkub see koostöö mitmel alal, sealhulgas SIGINT-is (signaalluures – toim), HUMINT-is (inimluures – toim), OSINT-is (avalikke andmeid kasutavas luures – toim), analüüsis.