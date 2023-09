GALERII | Ukraina kunstniku näitus „Kõndisin aias mööda rohelist rohtu“ avati Pärnus

1970. aastal Harkivi oblastis Lozovas sündinud mees elab praegu Gorišni Plavni linnas Poltava oblastis. Seal lõpetas ta keskkooli ning sai mäe- ja metallurgiatehnikumi diplomi. Kuna ta aga alates varasest lapsepõlvest tundis huvi puunikerdamise vastu, asus ta kunstiga leiba teenima juba 1988. aastal. Tal oli õnn õppida kuulsa rahvakunstimeistri ja maalikunstniku Leonid Tsarhorodski töökojas. 2004. aastal toimus Gorišni Plavnis Vadõm Ištšenko esimene isikunäitus. Pärast seda on tema puunikerdused ja skulptuurid olnud eksponeeritud korduvalt Kiievis Rahvuslikus Rahvakäsitööliste Liidus, samuti 2020. aasta talvel Kiievi galeriis Triptühhon.

Ukrainas on ta tuntudki rohkem meisterliku puunikerdaja kui maalijana. Vadõm on Ukrainat esindanud mitmetel rahvakunstinäitustel Euroopas. 2019. aastal saavutas ta näiteks Roomas toimunud konkursil „Aurelia Medusa“ teise koha skulptuuriga „Pink“. Kindlasti on Vadõmi jaoks suurim tunnustus, et temalt telliti Gorišni Plavni linna Kolme Pühaku kiriku ikonostaas. Ta töötas selle kallal aastail 2011–2016 alates kujundusest kuni nikerdatud teostuseni.