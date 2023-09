Vadim Štepa: Putini suurim salajane lootus – kui äkki sõdiksid ukrainlastega põhja-korealased?

Eks Põhja-Koreal oleks suur huvi ka uusima tehnoloogia vastu, kuid probleem on selles, et tõeliselt uusi tehnoloogiaid rahvusvahelisse isolatsiooni sattunud Venemaal endal pole. Pealekauba toimub rahvusvahelisel areenil traditsiooniline šeflus Põhja-Korea üle läbi Pekingi ja Moskva peab tema positsiooniga paratamatult arvestama. Varem, Nõukogude ajal, võis endale lubada Hiina nimetamist nooremaks vennaks. Nüüd on rollid vahetunud.