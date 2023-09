Valdo Randpere: kuidas tappa Sõjaprintsessi? Ettekäände leiab alati

Kolmapäev, 19. jaanuar 2022, riigikogu. Peaminister Kaja Kallas on palunud võimalust esineda julgeolekupoliitilise avaldusega. Temaga kaasas on kaitseminister Kalle Laanet, kellel on peaminister palunud läbirääkimistest osa võtta ja esineda omapoolse repliigiga. Sel päeval ja sel hetkel juhtuvad kaks asja. Üks neist kõigile nähtav ja teine üksnes tagantjärele tarkuse abil tuvastatav.