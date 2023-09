„Väljapääsu pole, aga aserite käes ootab meid genotsiid.“ Mägi-Karabahhi 120 000 elanikku kardavad halvimat

Anna elas üle üheksa kuud kestnud blokaadi, millele järgnenud Aserbaidžaani pealetungi käigus tabas tema kodulinna mürsutuli. Pärast seda veetis ta mitu päeva keldris. Ehkki vaenutegevus juba vaibub, on Stephanakerti olukord endiselt habras ja puudus on peaaegu kõikidest kaupadest. Küladest põgenenud perekonnad elavad otse tänaval ja otsivad süüa. Infovaakumi tõttu on inimesed oma lähedastest eraldatud ja Aserbaidžaani hõivatud asulatesse jäänud elanike puhul kardetakse, et juhtub halvim.