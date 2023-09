EPL UKRAINAS | Kuskil ülal on kõikenägev silm. Kullipilguga naine ja flöödiga mees hoiavad hirmu all kogu Vene rindelõiku

Oleme külas Bohdanil ja Jaral, kes on üks hinnatumaid drooniluuremeeskondi siinpool Donetskit. Ametilt on Bohdan arhitekt ja Jara ökonomist. Nad on ebatüüpilised sõdurid, sest suhtuvad kõrgemalt tulnud käskudesse ettevaatlikult ja loominguliselt.