Anni Rahula: süüa tuleks siis, kui kõht on tühi, mitte igavusest

Suvel teeb Anni sageli süüa just selle järgi, mida parajasti aiast saada on. „Kui oma aias suvikõrvits on valmis, siis kasutan seda pidevalt. Kui kasvuhoones saab midagi valmis, siis see on enamiku roogade põhiline komponent. Mul on nüüd võimalus terve suvi süüa enda kasvatatud tomatit ja kurki, tilli, sibulat, piparmünti, salatit. Kõik, mille kasvatamisega hakkama saan ja mida kasvatada jõuan, seda proovin ka ise kasvatada.“