Kadri Raid ja Alis Tammur: rahamäed lapsi juurde ei too

Pole kellelegi üllatus, et Eestis sünnib praegu muret tekitavalt vähe lapsi. Sageli arvatakse, et sündide arvu suurendamise võluvits on rohkem raha riigilt. Paraku on tegelikkus palju keerulisem: üks toetus eraldiseisvalt iivet ei päästa, küll aga võib reeglite pidev muutmine või „žongleerimisoht“ lapsesaamist edasi lükata.