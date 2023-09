JUHTKIRI | 2024. aasta eelarve on peataoleku eelarve

„Nii-öelda julgeolekumaksust“ rääkimine kinnitab taas, et valitsus on peata. Selle idee pakkusid ju sotsid välja juba aasta tagasi, 2023. aasta riigieelarve tarbeks, samuti oma valimisprogrammis. Ent kevadistel koalitsiooniläbirääkimistel põlgasid reformierakondlased selle millegipärast ära. Kui peaministri arvamus riigikaitsemaksust kõigest poole aasta jooksul 180 kraadi pöördub, on põhjust kahelda tema ja ta nõuandjate oskuses hinnata riigi majanduslikke võimalusi ja väljavaateid.