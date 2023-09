Tartu vanglas kooritakse vangid valvurite ees ihualasti

Selle aasta veebruaris otsiti Tartu vanglas läbi vang Marek (nimi muudetud, kuid toimetusele teada – M. M.). Selles ei oleks iseenesest midagi eriskummalist – Marek pidi viidama arsti juurde ja on tavaline, et enne sellist käiku otsitakse vang läbi, et ta ei saaks kinnimajast midagi salaja välja viia.