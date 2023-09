ARVUSTUS| Kaos keset lõputut pimedust. „Tume paradiis“ on tume film, mis ei pelga kiigata pimedatesse nurgatagustesse

1990-ndate kaos, ühest ühiskonnakorraldusest teise ülemineku aeg on kõigis oma kasvuvaludes kultuuriline kullaauk. Häguse kümnendi lõpupäevi kujutanud „Päevad, mis ajasid segadusse“ (2017) tõi sellega debüteerinud lavastajale Triin Ruumetile kuhjaga tunnustust, muu hulgas parima filmi EFTA ja kriitikute aastapreemia. „Tumeda paradiisi“ kese on küll mujal, kuid otsapidi näitab see toonaste võitjate pärandit praegust maailma loovale põlvkonnale.