Mägi-Karabahhist põgenes mõne päevaga üle kolmandiku elanikke, pagulastulv jätkub

Kogu nädala jooksul on läbi Mägi-Karabahhi ja Armeeniat ühendava Laçıni koridori liikunud katkematu autode vool. Esimesed paarsada põgenikku lubati Aserbaidžaani kontrolli all olevalt maanteelt läbi pühapäeval. Armeenia valitsuse teatel oli teisipäeva hommikuks Mägi-Karabahhist lahkunud ligi 20 000 ja kolmapäevaks 42 500 inimest, mis on regiooni elanikest tublisti üle kolmandiku.