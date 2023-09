NÄDALA NÄGU | Tulid kapist välja

Tallinnas kleebitakse oma autole loosungit „Olen venelane!“ Loosung on muidugi venekeelne, aga mina ei hakka ometi Eesti Päevalehe veergudel kirillitsat kasutama. Yana Toom on juba väitnud, et säärane hüüatus pole mingilgi moel keelatud, ja tõesti, kui me kujutame ette kleebiseid „Olen hindu!“ või „Olen rootslane!“, siis poleks põhjust nende peale kulmugi kergitada. Aga „Olen venelane!“ on midagi muud.