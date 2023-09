Kaasav haridus on väga kallis. Mõistame selle all koolisüsteemi, kus igale lapsele on tagatud kodulähedases ja/või lapsevanema valitud koolis just temale sobivad õppimistingimused. Ehkki võib tunduda, et rääkides kaasava hariduse rakendamise raskustest, käib jutt füüsiliste või vaimsete puuetega õpilastest, siis päris nii see pole – nendele õpilastele on enamasti sobivad tingimused ja spetsiaalsed koolid loodud.