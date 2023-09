See oli algselt ehitatud kahurväe tulejuhtimismasinaks. Tegemist on nõukogudeaegse sõidukiga, mis tähendab, et sõites võib kõike juhtuda. Sa võid end vastu mõnd nukki oimetuks lüüa või kuhugi kinni jääda. Või libised ja kukud kusagilt alla.