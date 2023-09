FOTOD | Kumu kunstimuuseumis avati kolme mõjuka Balti naiskunstniku näitus

Ehkki kolm kunstnikku loovad viljaka dia- või polüloogi, pole nad kaugeltki ülemäära sarnased. Rožanskaitė astub raamidest välja nii otseses kui ka metafoorses tähenduses, avades oma assamblaažide sisemise ruumi ning hiljem liikudes edasi objektide ja installatsioonide juurde. Leisi varased poolabstraktsed kujundid esitavad väljakutse optilisele tajule, samas kui kompositsioonid taimedest, lilledest ja (mõnikord) inimestest kosmilises ruumis õõnestavad eluvormide hierarhiaid. Tabaka on tuntud suurte figuratiivsete maalidega, mis on sageli inspireeritud filmilikust kujutusviisist ning muutuvad aja jooksul järjest mängulisemaks, ekspressiivsemaks ja teatraalsemaks.

Kui Leis ja Rožanskaitė on üksteisele sarnasemad ning vaatlevad kujundeid modernistile omase kriitilise ja kontseptuaalse pilguga, siis Tabaka tõuseb esile selgelt postmodernistliku kunstnikuna. Teatud viisil on Malle Leis see, kes kõiki kolme koos hoiab: tema varane looming on lähedane Rožanskaitėle, hilisemad maalid Tabakale. Näituse struktuur on siiski pigem voolav: mõnes osas on kõik kolm kunstnikku esindatud võrdselt, mõnes domineerib üks ning teise looming siseneb sellesse kommentaari või sekkumisena, mõned kõrvutused lähtuvad tähelepanuväärsest sarnasusest, mõned intrigeerivast erinevusest“.