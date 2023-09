KULTUURIBIIT | Tsirkusefestivali korraldajate Grete Grossi ja Lizeth Wolgi playlist

Oma töös otsin tihti instrumentaalmuusikat. Lisaks on sageli vaja leida midagi sobivat karakterile või meeleolule. Järjekordsel muusikaotsingul komistasin selle loo otsa ning armusin ära. See on midagi tumedat, lihtsat, aga võimast. Loodan et kunagi leian hea hetke, et selle pala peale ise midagi luua.

Bonobo on minuga kaasas käinud päris pikka aega, meelega ja vahepeal kogemata. Nende salves on lõputult lugusid, mida olen trenni tehes kasutanud, tsirkusekoolis koreograafiate taustaks kuulanud ning esinedes kasutanud. The Keeper on hetkel taas tagasi mu playlisti sattunud.

*EPICIRQi 6/7 lavastust on tänavu tööprotsessi esitlused (work in progress). Ehkki tööprotsessi esitluste sisu üldiselt varieerub, näitavad EPICIRQi artistid enda terviklavastuste hetkeseisu. Nii ka Grete ja Lizeth. Pärast igat esitlust on publikul võimalus nähtu osas oma mõtteid jagada vestlusringis, mida suunab Kaisa Ling.

Kultuuribiidi muusika valisid EPICIRQi peakorraldajad Grete Gross ja Lizeth Wolk, kes on mõlemad aktiivsed nüüdistsirkuse artistid ning ühtlasi Eesti esimese nüüdistsirkuse trupi Big Wolf Company asutajad ja liikmed. Samuti astuvad nad ka ise EPICIRQil üles. Grete tööprotsessi esitlusega* “Kehakõne“ 7. oktoobril kl 13.00 ja 15.00 ning Lizeth tööprotsessi esitlusega* “Not to be Mentioned“ (“Mitte mainida“, koostöös Läti artisti Aleksey Smolov’iga) 7. oktoobril kl 18.30.

Grete lood

DakhaBrakha – Vesna

Minu jaoks on muusika väga oluliseks lähtepunktiks millegi uue loomisega alustamisel. Kuna tsirkuse puhul on tegemist sõnatu kunstivormiga, võibki tihti ühel muusikapalal olla väga oluline roll uue etteaste või lavastuse käivitamiseks. Muusika, milles sisaldub teatav ürgne aspekt on tavaliselt see, mis mind liikuma paneb. Ukraina bänd DakhaBrakha on minuga viimased viis aastat kaasas olnud, äratades jõulise, sügava ja tundeküllase liikumiskeele.

Head Ööd, Vend – Õhtu ilu

Koorimuusika ning eriti Head Ööd, Vend on mind läbi aja väga puudutanud ning unistus kunagi koos kooriga midagi luua on minus aastaid püsinud. “Õhtu ilule“ lõin kunagi Gruusias ühe lühietteaste, mis oli õhuakrobaatikale tavatu: see toimus maapinnast allpool, nii et publik vaatas mind ülalt kivist kaevikus liikumas. See lugu tõi minus publikuga jagamiseks esile midagi väga puhast ja ausat.

Joyful Joyful – Marrow

See lugu kannab endas selle aasta veebruari, mil oma uue soolo “Kehakõne“ kallal Tartu lähedal Aoveres toimetasin. Autosõidud läbi pimeda lumise öö, täidetud loomise elevusest, muusika valjult kordudes mängimas. “Kehakõne“ esimesse versiooni sai see lugu ka sisse pandud.

Ühised

Kalmer Tennosaar - Nii kui enne

Luues koos lavastust “Igavikuline õhtusöök“, sukeldusime eesti estraadimuusikasse. Käisime läbi palju-palju tollast loomingut ning kasutasime lavastuses vaid seda stiili. Siiamaani on sõnad peas ja soe tunne kehas, kui kuskilt estraadi lastakse. Kuna lavastuses mängime kahekesi kaht vanaprouat, kunagisi nõukogude tsirkusestaare, heietame alati, et tulevikus olemegi sellised – kaks torisejat. “Nii kui enne“ on alati ka meie finaalilugu, kandes tunnet, et olgu mis olnud, tulgu, mis tuleb, kui me kokku saame, on alati hää – just nii nagu enne.

O.T. Genasis – I Look Good Too

Lugu on Big Wolf Company lavastuse “Kolm õde“ lavatagune küttemuusika. See on meiega kaasas alates aprillist 2022, mil Tartu Lodjakojas treenisime. Mullusest aprillist on meil traditsiooniks saanud seda lugu alati enne lavaleminekut kuulata. Natuke tobe, piisavalt energiline ja kentsakalt tõhusalt enesetunnet tõstev.

HNNY – Most Really Pretty Girls Have Pretty Ugly Feet

See lugu on samuti üks hea-tuju-pala. Oleme kahekesi loonud karakterid varjunimedega Natasha ja Natasha, keda on nähtud nii 2021. a EPICIRQil, ühes pulmas ja paaril Late Night Cabaret’l Heldeke!-ses. Natuke ülevõlli tüübid, väga otsekohesed ja filtrita. Just see lugu on Natashade tausta- ja tunnusmeloodiaks!

Mechanic Membrane – Human (Feat. Cyril Awakens)

Tihti tulevad mõned lood kaasa nähtud lavastustest, kandes endas ka seda emotsiooni, mida etenduse ajal kogetud sai. Seda lugu kuulsime kuu aega tagasi Helsingis Performing HEL esitlusfestivalil käies. Lizeth jõudis kiirelt Shazami kasutada ja nüüd on see meiega viimastel nädalatel kaasas olnud.