Eero Merilind: vaesusest välja rabelejatele võib olla lahenduseks sõlmida riigiga abilepingud

Universaaltoetused võivad vähendada inimeste töömotivatsiooni ja tööelus osalemist, sest nad pakuvad inimestele alternatiivi töötamisele. See võib omakorda mõjutada majanduskasvu, tootlikkust ja konkurentsivõimet. Kui jagada kõikidele pidevalt ühtemoodi, siis samas suuruses toetust saavad nii need, kellele on seda vaja kui ka need, kes seda ei vaja. Kas see on ikka õiglane ja aitab vaesust vähendada?