Karmen Koppel: koolikoormuse all nõrkevad kõige tavalisemadki lapsed

Need vanemad, kelle jaoks on probleem võõras, soovivad parema meelega, et erivajaduslik laps nende tavapäraselt toimiva lapse hariduselu ei segaks ja oleks sel eesmärgil paigutatud kuhgi eraldi. Ka üksjagu õpetajaid ja koolijuhte soovi(ta)b HEV lapsele leida mõne muu koha, sest oskust, suutlikust või tahet tunnis neile lastele tähelepanu leida napib. Nii tuleb mõnelgi erivajaduslikul lapsel vahetada juba kas lasteaeda või põhikooli lõpuks suisa korduvalt kooli, et leida võimalused parimaks toimetulekuks ja nõutud hariduse omandamiseks.