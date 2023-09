Toomas Alatalu: liidrite kasvav närvilisus. Putin sundis Hersoni ja Zaporižžja marionetid vaikima

Igal juhul kõigest kahe päevaga said televaatajad – mis Putini peavahend sõnumite jagamiseks alamatele ja välismaale – teada, et jätkuvalt on vormis (loe: elus) Tšetseenia sõjapealik Ramzan Kadõrov (28.09) ja et kurikuulus Wagneri armee sai uued ülesanded, millised edastati lennuõnnetuses hukkunud Prigožini järglasele Andrei Troshinile. Too oli audientsil Putini juures (29.09) koos Junus-Bek Jevkuroviga, kes asekaitseministrina aitas juulis seisma panna wagnerlaste marsi Moskvale. Samal päeval mainis Putin – erioperatsioonis osalenuid vastu võttes - positiivsena ka kindralstaabi ülema ja Ukraina vastase sõja juhi Gerassimovi nime, kelle pildilt puudumine äratab alati kahtlust. Ehk siis – armeega on kõik kontrolli all.